شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عبده يحيى يتقدم لغزل المحلة بمرمى الاتحاد في الدقيقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و يضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، خالد سامى ، معاذ الحناوى ، مصطفى " العش " .

خط الوسط .. خالد الاخميمى ، أحمد الندرى ، حميد ماو ، إبراهيم كونية .

الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل .

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة محمد عمر كالتالى :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان .

خط الدفاع .. كريم يحيى ، السيد سالم ، محمود شبانة ، صبرى رحيل .

خط الوسط .. بنجامين بواتنج ، كريم الديب ، مروان عطية .

الهجوم .. إبراهيم حسن ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى ".