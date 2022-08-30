شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصرى البورسعيدى و المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستقام على برج العرب بالإسكندرية .

ويضم التشكيل كل من :

‏حراسة المرمى .. عصام ثروت

خط الدفاع .. إسلام ابو سليمة - عمرو موسي -أحمد علاء .

خط الوسط .. حسن علي - إيزي ايميكا - فريد شوقي - كريم العراقي .

الهجوم .. حسين رجب - اوستن اموتو - أحمد الشيخ .

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود .

الدفاع .. أمير عابد ، فاروق كابور ، عمر فايد ، محمد هانى " تريكة " .

الوسط .. يوسف الجوهرى ، محمد مجلى ، أحمد الشيمى ، لويس إدوار .

الهجوم .. جون أوكلى ، أمادو إنياص .