شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقود إيسترن كومباني أمام الزمالك فى آخر مبارياته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة الزمالك اليوم ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.

البدلاء :

عمرو حسام- أحمد تمساح -أحمد حجي - عبد العزيز موسى - محمد أنور -محمود نعيم - عمر فاروق ميرة - يوسف مجدي عبدالغني - عادل بدر (نيمار).

وهبط فريق إيسترن كومبانى بشكل رسمى بعد الهزيمة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الماضية.

وتوقف رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 30 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما نجح فى تحقيق 6 انتصارات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، نجح لاعبوه فى تسجيل 31 هدفا واستقبلوا 55 هدفا.

تاااااااااااااجات

إيسترن كومبانى، الزمالك ،الدورى، تشكيل إيسترن كومبانى، علاء عبد العال