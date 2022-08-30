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عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة و " ميسى و الغندور " في تشكيل الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى لفريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي تقام على ستاد المحلة .

و يضم التشكيل كل من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، خالد سامى ، معاذ الحناوى ، مصطفى " العش " .

في خط الوسط .. خالد الاخميمى ، أحمد الندرى ، حميد ماو ، إبراهيم كونية .

في الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل . 

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة محمد عمر كالتالى :

في حراسة المرمى .. صبحى سليمان .

في خط الدفاع .. كريم يحيى ، السيد سالم  ، محمود شبانة ، صبرى رحيل .

في خط الوسط .. بنجامين بواتنج ، كريم الديب ، مروان عطية  .

في الهجوم .. إبراهيم حسن ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى ". 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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