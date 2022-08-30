شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة و " ميسى و الغندور " في تشكيل الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى لفريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي تقام على ستاد المحلة .
و يضم التشكيل كل من :
في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .
في خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، خالد سامى ، معاذ الحناوى ، مصطفى " العش " .
في خط الوسط .. خالد الاخميمى ، أحمد الندرى ، حميد ماو ، إبراهيم كونية .
في الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل .
بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة محمد عمر كالتالى :
في حراسة المرمى .. صبحى سليمان .
في خط الدفاع .. كريم يحيى ، السيد سالم ، محمود شبانة ، صبرى رحيل .
في خط الوسط .. بنجامين بواتنج ، كريم الديب ، مروان عطية .
في الهجوم .. إبراهيم حسن ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى ".