شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة و " ميسى و الغندور " في تشكيل الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى لفريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي تقام على ستاد المحلة .

و يضم التشكيل كل من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، خالد سامى ، معاذ الحناوى ، مصطفى " العش " .

في خط الوسط .. خالد الاخميمى ، أحمد الندرى ، حميد ماو ، إبراهيم كونية .

في الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل .

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة محمد عمر كالتالى :

في حراسة المرمى .. صبحى سليمان .

في خط الدفاع .. كريم يحيى ، السيد سالم ، محمود شبانة ، صبرى رحيل .

في خط الوسط .. بنجامين بواتنج ، كريم الديب ، مروان عطية .

في الهجوم .. إبراهيم حسن ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى ".