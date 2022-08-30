"تاو وميكيسوني وسواريش".. هل انتهى وقتهم في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أنهى النادي الأهلي موسمه رسميا اليوم الثلاثاء، بعد الفوز الكبير على سيراميكا برباعية نظيفة، محتلا المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة.

ومع انتهاء الدوري العام هذا الموسم، تنتهي قصص بعض اللاعبين مع المارد الأحمر هذا الموسم، بالإضافة إلى المدير الفني الذي أكدت العديد من التقارير على رحيله.

وتعاقد الأهلي مع مجموعة من اللاعبين في بداية الموسم، من الممكن أن ترحل بنهاية الموسم، بالإضافة إلى وليد سليمان الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز اللاعبين القريبين من الرحيل عن الأهلي:

اعتزال أسطورة

يعتبر لقاء سيراميكا هو اللقاء الأخير في مسيرة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، رغم عدم مشاركته للإصابة، والذي قرر اعتزاله كرة القدم في وقتا سابق بعد نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد الأهلي مع وليد سليمان في صيف 2011، بعدما حصل النادي على خدمات اللاعب من صفوف فريق إنبي، مقابل 8 ملايين جنيه.

وتوج وليد سليمان بـ21 بطولة مع المارد الأحمر، فاز بالدوري المصري الممتاز 6 مرات، وكأس مصر مرتين، وحمل السوبر المصري في 5 مناسبات.

وخاض وليد سليمان 282 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، سجل خلالها 67 هدفا وصنع 47

رحيل سريع

يبدو أن لقاء سيراميكا هو الأخير أيضا للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، الذي جاء خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

في 30 يونيو الماضي أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وبعد النتائج التي حققها سواريش في ما تبقى من مباريات الدوري هذا الموسم، استقرت إدارة القلعة الحمراء على رحيل البرتغالي قبل بداية الموسم الجديد.

وخاض سواريش 17 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 14 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6.

رحيل نهائي

اقترب المحترف لويس ميكيسوني لاعب النادي الأهلي من الرحيل، بعد موسم واحد له داخل النادي الأهلي، قادما من سيمبا التنزاني.

ولم يحقق ميكيسوني النجاح الكبير داخل النادي الأهلي، وطالبت بعض الجماهير برحيله فورا لتوفير مكان للاعب أجنبي آخر.

وشارك ميكيسوني في 27 مباراة مع الأهلي في كل البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف.

في نفس السياق يقترب المحترف الآخر الجنوب إفريقي، بيرسي تاو من الرحيل عن المارد الأحمر، بعد موسم واحد أيضا كان جيدا في البداية ولم ينتهي بشكل جيد.

وأصيب بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي، في أغلب أوقات الموسم حيث إنه شارك في حوالي 50% فقط من مباريات الأهلي هذا الموسم وأصيب في الباقي.

وشارك بيرسي تاو في 31 مباراة مع الأهلي في كل البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع ست.

اقترب محمد فخري من الرحيل أيضا من القلعة الحمراء، وهو لاعب من اللاعبين الشباب الذين شاركوا في نهاية الدوري.

ولم يقدم فخري المستوى الكبير الذي يجعل إدارة المارد الأحمر تريد استمراره، ومن المرجح خروجه على سبيل البيع النهائي لأي نادي.

إعارة الشباب

بعد ابتعاد الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري، قرر مجلس الإدارة الاستعانة بالشباب الذين ظهرو بشكل جيد ولافت للنظر.

ويريد الأهلي الاستفادة من لاعبيه الشباب ومن المرجح خروج بعضهم على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات والعودة من جديد.

وعلى رأس اللاعبين الذين قد يرحلو على سبيل الإعارة هم زياد طارق، سيد غريب.

محمد محمود أيضا من اللاعبين القريبين من الرحيل على سبيل الإعارة؛ لأنه عاد من إصابة طويلة جدا أدت لابتعاده عن الملاعب لمدة تقترب من الموسمين.

صفقات تبادلية

يلجأ الأهلي لطريقة أخرى لتسويق لاعبيه، دون التفريط بهم مجانا وهي الصفقات التبادلية مع الأندية الأخرى.

ويحتاج الأهلي لتجديد دماء الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وعلى رادار الفريق بعض اللاعبين التي تطلب أنديتهم مبالغ مالية كبير لتركهم.

ويحاول الأهلي تقليل المطالب المالية الكبيرة، من خلال دخول بعض الصفقات في النادي بشكل تبادلي، مع اللاعبين الذين على رأس أولوياته في الفرق الأخرى.

ويقترب حسام حسن وصلاح محسن بشدة من الدخول في صفقات تبادلية، مع بعض الأندية في مقدمتها سيراميكا وفيوتشر؛ للحصول على لاعبين آخرين بأسعار مخفضة.