أول قرار لسواريش بعد نهاية الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - منح الجهاز الفني لفريق الأهلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 10 أيام، عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا، التي جرت مساء اليوم باستاد الأهلي we السلام في ختام منافسات مسابقة الدوري.

ولا يرتبط الأهلي بأي مباريات حتي شهر أكتوبر المقبل، لذا منح الجهاز الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة 10 أيام، علي أن يبدأ في التجمع بعدها للإعداد للموسم الجديد.

وفاز الفريق الأحمر برباعية نظيفة على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت في الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري.

وحرصت جماهير الأهلي في المدرجات وكذلك لاعبو الفريق على تحية وليد سليمان نجم الفريق تقديرًا لإخلاصه وحجم عطائه الكبير.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 70 ويتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37.