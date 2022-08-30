مباشر الدوري.. صراع تفادي الهبوط بين المقاولون والمحلة والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباريات تفادي الهبوط بين المقاولون العرب والمصري، والتي يحتاج منها المقاولون نقطة واحدة من أجل ضمان البقاء، ومباراة غزل المحلة أمام ضيفه الاتحاد السكندري، والتي يحتاج المحلة أيضًا لنقطة واحدة منها، ومباراة الجونة وبيراميدز، التي يسعى الجونة للفوز بها، إلى جانب خسارة المقاولون أو المحلة، ليقتنص بطاقة البقاء الأخيرة بالدوري على حساب أحدهما.

وكان فريقي مصر المقاصة وإيسترن كومباني، قد ودعا الممتاز وهبطوا بالفعل لدوري الدرجة الثانية.

المقاولون العرب والمصري (تقام المباراة على ملعب عثمان أحمد عثمان)

تشكيل المقاولون

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، عمر فايد، محمد هاني.

خط الوسط: يوسف الجوهري، محمد مجلي، أحمد الشيمي.

في الهجوم: لويس إدوارد، أمادو أنياس، جون أوكلي.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء.

خط الوسط: حسن علي، فريد شوقي، إيزي إيمكا.

في الهجوم: أحمد الشيخ، حسين رجب، أوستن أموتو.

أحداث المباراة

فاروقا نور الدين يتقدم مبكرًا للمقاولون العرب من علامة الجزاء.

المقاولون يعزز تقدمه عبر جون أوكيلي، ويقترب أكثر من البقاء في الدوري.

غزل المحلة والاتحاد السكندري (تقام على ملعب المحلة)

تشكيل المحلة

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: السيد الشبراوي - خالد سامي - معاذ الحناوي - مصطفى "العش".

خط الوسط: خالد الإخميمي - أحمد الندري - حميد ماو - إبراهيم كونية.

وفي الهجوم: عبده يحيى - هشام عادل.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - السيد سالم - صبري رحيل.

خط الوسط: كريم يحيى - مروان عطية - خالد الغندور - ميسي - حسام حسن.

في الهجوم: بنجامين بواتينج.

أحداث المباراة

عبده يحيى يسجل هدف المحلة الأول في الدقيقة 21.

بيراميدز والجونة (تقام على ملعب الدفاع الجوي)

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: يوسف نادر.

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمد حمدي - عبد الله مجدي - حسين السيد.

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم توريه - محمود صابر - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: محمد نجيب - لؤي وائل - نور السيد - إسلام عبد النعيم.

خط الوسط: إسلام محارب - عمرو سعداوي - طارق سامي - علي زعزع - ناصر ناصر.

وفي الهجوم: أرنو.

أحداث المباراة

الجونة يتقدم عن طريق نور السيد بعد نصف ساعة على البداية.

ركلة حرة مباشرة تعزز التقدم لفريق الجونة، والفريق ينتظر هدية من المقاولون أو المحلة.

بيراميدز يقلص النتيجة، 2-1 بعد مرور ساعة لعب.