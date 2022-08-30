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لحظة بلحظة.. الزمالك 0-1 إيسترن كومباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 تابعو معانا التغطية المباشرة، للقاء الزمالك وإيسترن كومباني، في الجولة 34 من الممتاز.

يُذكر أن الجهاز الفني لفريق الزمالك، قد قرر خوض المباراة بقائمة من ناشئين ناديه.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا، بينما هبط إيسترن للدرجة الثانية قبل لقاء اليوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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