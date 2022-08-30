"سهل تعمل فلوس صعب تحقق إنجازات".. وليد يودع جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

وجه وليد سليمان لاعب النادي الأهلي الشكر لجماهير المارد الأحمر، بعد نهاية مشواره مع كرة القدم، مؤكدا على تأثره حتى البكاء.

وقال وليد سليمان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "كم تأثرت حتى البكاء، وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفيه".

وأضاف سليمان: " الأن أيقنت من جديد أن الإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا، وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما " سهل تعمل فلوس، والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا ".

وأكمل: " لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت وأنني وصلت علي خط نهاية مشواري الكروي، أتذكر حلم الطفولة، وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا، أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي ".

وأشار: "الحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي، لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سموات كل الأمجاد والبطولات ويكفيني فخرا ان منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وانا اقف على اكبر مسرح كروي ، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية ".

واختتم: "رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت كنت فيها خادم للكيان وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان، ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد، أشكركم".