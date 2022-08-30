حسام أشرف يقود هجوم الزمالك أمام إيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره إيسترن كومباني في ختام منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية، عبد الرحمن علي، أحمد رفاعي، محيي جمعة، ماجد هاني، كريم عبدون، رضا عبد الرازق، أدهم الخواجة، علي ياسر.

يُذكر أن الجهاز الفني لفريق الزمالك، قد قرر خوض المباراة بقائمة من ناشئين ناديه.