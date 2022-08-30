الطلائع يُنهي الدوري في المركز الرابع بعد الفوز بهدف أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ من بطولة الدوري.

وتقدم طلائع الجيش في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعدما مرر له أحمد سمير الكرة من يمين الملعب لزميله عبدالرحمن أسامة الذي سددها في المرمى من أمام منطقة جزاء الإسماعيلي.

ورفع طلائع الجيش رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 56 بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الخامس، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 38 في المركز 11.

وكان طلائع الجيش قد فاز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في مباراة الدور الأول وبالنتيجة ذاتها في الدور الثاني.