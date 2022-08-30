مانشستر يونايتد يعلن رسمياً عن ضم البرازيلي أنتوني من أياكس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الثلاثاء رسمياً عن ضمه الجناح البرازيلي أنتوني ماثيوز من نادي أياكس الهولندي.

وكان اللاعب البرازيلي البالغ 22 عاماً، اجتاز في وقت سابق الفحص الطبي بنجاح تمهيداً لانضمامه إلى "الشياطين الحمر".

وكتب أياكس في بيان: "يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب... وافق أياكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو. مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو".

أما مانشستر يونايتد، فكتب "توصل يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي".