الوفي هو من يمشي تجاهك عندما يمشي الجميع بعيداً عنك.. تريكة يوجه رسالة مؤثرة لوليد سليمان.. والحاوي يرد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وجه محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة مؤثرة لوليد سليمان، بعد اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وكتب محمد أبو تريكة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الصديق الوفي هو من يمشي تجاهك عندما يمشي الجميع بعيداً عنك".

وأضاف: "قليل هم فى حياتي كلما قرأت هذه المقولة تذكرتهم منهم طبعا وليد سليمان نعم الصديق والشخص الجدع".

وأتم أبو تريكة: "تاريخ اسطوري وبطولات مع نادي اسطوري.. النادي الأهلي معادلة كُتب لها الخلود والذكري الجميلة.. شكرًا لك يا حاوي، وللقصة بقية يا نجم".

من جانبه، رد وليد سليمان على رسالة تريكة قائلا: "حبيبي واخويا وصديقي استاذي اللي اتعلمت منك حبيبي الكثير الماجيكو ربنا يخليك ليا يارب ومتحرمش منك ابدأ يا عم مصر كلها".

وكان سليمان قد أعلن في فبراير الماضي اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه يغيب عن الفريق في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، بأخر جولات الدوري العام؛ لمعاناته من إصابة.