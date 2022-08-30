شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه و سيف فاروق جعفر يقودان تشكيل الزمالك أمام إيستران كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إيسترن كومباني المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني و كريم عبدون و رضا عبد الرازق و أدهم الخواجة و علي ياسر .