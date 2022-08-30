شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد .. الأهلى برفقة الترجى و الزمالك مع الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي تقام في تونس وذلك بعد إنسحاب أهلي طرابلس الليبي وانضمام مولودية الجزائر بدلا منه ، حيث يشارك فيها الاهلي والزمالك .

وجاءت قرعة بطولة افريقيا للاندية لكرة اليد كالتالي ..

1- المجموعة الأولى تضم : ( الزمالك ، الأفريقي التونسي ، فاب الكاميروني ، رد ستار الإيفواري ، مولدية الجزائر ) .

2-المجموعة الثانية تضم : ( الأهلي ، الترجي التونسي ، Jsk الكونغولي ، فلورز البنيني ، وفاق عين التوتة الجزائري ) .

و كان أعلن اتحاد كرة اليد عن تغيير موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصرى المحلى المحدد فى أيام 10,11,12 سبتمبر المقبل للموسم المحلى 2022.2023، لتقام فى التاسعة مساءً بدلاً من السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضًا موعدًا لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين.