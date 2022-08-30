شكرا لقرائتكم خبر عن ألميدا: حققنا هدفنا بالبقاء فى الدورى ..وسأعمل على بناء فريقا للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو، عن التعادل مع سموحة في المباراة في التي أقيمت اليوم في ختام الدوري المصري.

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفي : "أريد أن أشكر وأبارك لرئيس النادي وجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري".

وتابع: "أنتم تعلموا أن هذا الموسم تاريخي، واستثنائي لنادي فاركو كونه أول موسم للفريق في الدوري الممتاز، وهدفنا كان ضمان البقاء في البطولة وسعيد بأداء اللاعبين في الموسم".

وأردف: "حصدنا نقاط من أكبر الأندية في الدوري، وهذا يعتبر إنجاز كبير، ونحن مؤمنين أن اللاعبين تحسنو عن ما قبل، وعلى الصعيد الفردي والجماعي".

وواصل: "اللاعبين لديهم القدرة الآن على تقسيم المباراة لأكثر من مرحلة والتفكير في الطريقة التي تأهلك للفوز، وهذا الموسم نبدأ نبني فريق قوي للمستقبل".

وعن مباراة اليوم قال: "كانت مباراة صعبة للغاية، وكانت في طقس حار جدًا، وسموحة فريق رائع على المستوي الهجومي وفي التحول الهجومي، وسعيد بأداء اللاعبين في المباراة وخلق العديد من الفرص على مرمي الخصم".

وأكمل: "أنك تتحكم في مجريات اللقاء هو الهدف الأساسي، وحاولنا نجمع أكبر عدد من اللاعبين على أطراف الملعب، وحاولنا صناعة العديد من الفرص بخلق اكثر من لاعب على الجهة اليمني واليسري".

وأختتم: "نحن نحضر للموسم المقبل بشكل جيد، وأهم شئ أننا مؤمنين بمشروع نادي فاركو وأفكار المسؤلين عن النادي، وإن شاء الله يكون في المستقبل شكل للفريق كبير في الدوري".