شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز علي الإسماعيلى ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز علي الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمع الفريقين بختام منافسات الدوري العام.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ56 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 38 فى المركز التاسع.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي ..

فى حراسة المرمي.. عمر رضوان

فى خط الدفاع.. أحمد أيمن – محمد هاشم – عبد الله محمد – محمود البدري

فى خط الوسط.. عماد حمدي – عمر الوحش

أمامهم.. جان موريل – عبد الله السعيد – مروان حمدي

فى خط الهجوم.. حازم مرسي

ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كلا من "كمال السيد فى حراسة المرمي ومحمد إيهاب ومحمد بيومي وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمد زيدان ومحمود عبد الله وحسن صابر وخالد النبريصي".