تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة .. ظهور الحارس الناشئ يوسف نادر

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في إطار الدوري الممتاز ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري.

محمد يوسف

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