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تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة .. ظهور الحارس الناشئ يوسف نادر

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في إطار الدوري الممتاز ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع في مواجهات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: يوسف نادر 

 

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمد حمدي - عبد الله مجدي - حسين السيد 

 

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم توريه - محمود صابر - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

عبد الرحمن أيمن - علي جبر - أحمد توفيق - محمد صادق - أحمد فوزي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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