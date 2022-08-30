شكرا لقرائتكم خبر عن دورى أبطال أفريقيا يستعرض أبرز لحظات وليد سليمان بعد اعتزاله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعرض الحساب الرسمى لدورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الافريقى لكرة القدم، أبرز لحظات وليد سليمان نجم الاهلى الذى أعلن اعتزاله، خلال مشواره فى البطولة.

ونشر الحساب الرسمى لدورى الأبطال على موقع "تويتر"، فيديو لأبرز لحظات النجم المصرى فى البطولة معلقا عليه: "وليد سليمان.. أداء أكثر من رائع لجناح النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا طوال مسيرته، استمتعوا بأبرز لحظات النجم المصري في البطولة".