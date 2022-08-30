شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد يهزمون الجزائر 43 /19 فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب ناشئي كرة اليد على نظيره الجزائرى، بنتيجة 43 /19 فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ18 والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2022.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدا الأربعاء، مع رواندا قبل أن يحصل على راحة الخميس.

ويترأس البعثة عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد المتواجد حاليا فى رواندا، وأيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، ويرافقهم محمد إمام محلل الاداء الفنى.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ، مجدى ابو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محيى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير إدارى والدكتور عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى كلا من : يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - احمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال ابراهيم.