شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: كنت خادما للأهلى.. سهل تعمل فلوس لكن صعب تحقق إنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد سليمان نجم الأهلي على مظاهرة الحب التي وجدها من جماهير ناديه الليلة، خلال مباراة سيراميكا بعد إعلانه اعتزال الساحرة المستديرة .

وقال وليد سليمان عبر حسابه علي فيس بوك :"كم تأثرت حتي البكاء، وأنا أتابع وارصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية.. الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمنا أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا.. وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار، وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس.. والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا".

وأضاف: لا أصدق أن رحلة 11 عاما مرت، وأنني وصلت على خط نهاية مشواري الكروي، أتذكر حلم الطفولة.. وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا.. أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي".. والحمد لله حققت كل ما كان يفوق إحلامي وما لم يخطر في خيالي .. لامست مع الاهلي وبفضل الاهلي سموات كل الامجاد والبطولات ويكفيني فخرا ان منحني الاهلي شرف إعلان الاعتزال وانا اقف علي اكبر مسرح كروي، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية ".

رحلتي مع الاهلي داخل البساط الاخضر انتهت كنت فيها "خادم للكيان" وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان .. ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد.. اشكركم" .