الامارات | عودة جماهير الدوري الإماراتي بالكامل.. مرور أخضر أو «بي سي آر 96 ساعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد كرة القدم وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «بروتوكول» عمليات المباريات للموسم الرياضي 2022-2023، والذي يتضمن كافة التفاصيل الطبية والتنظيمية والإجراءات الاحترازية والمعايير والشروط الواجب اتباعها خلال المباريات.

وقال اتحاد الكرة في بيان، اليوم الثلاثاء: «تتضمن الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، الفحوصات والمتطلبات الطبية لجميع المعنيين بالمباراة، بجانب إجراءات وصول الفريقين، والدخول إلى أرض الملعب، وآلية إجراء الفحوصات أثناء المباريات والتدريبات، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة».

وأوضح: «شهد بروتوكول الموسم الجديد العديد من التعديلات، أبرزها عودة الجماهير بنسبة 100 % من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر (Green Pass) الصادر من تطبيق الحصن أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين، وعلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي المراحل السنية وجميع المنظمين والإعلاميين إبراز المرور الأخضر للمطعمين بالكامل، بدلاً عن الفحص المسبق قبل يومين من المباراة، والذي لا يزال ملزماً لغير المطعمين من هذه الفئات».

وأكمل البيان: «من ضمن التعديلات التي طرأت على البروتوكول في الموسم الجديد، السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات ودخول حاملي الأعلام ومرافقي اللاعبين قبل بداية المباراة».

وحدد اتحاد الكرة المسابقات والبطولات التي سيطبق فيها البروتوكول المحدث، وهي: مسابقات اتحاد الكرة، مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، مسابقات كرة الصالات، مسابقات السيدات، مسابقات الكرة الشاطئية، مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات والفرق الزائرة.

