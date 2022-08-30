الامارات | صفقة ضخمة.. البرازيلي أنتوني من أياكس إلى مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل صفقة قياسية في هولندا قد تصل إلى 100 مليون يورو، حسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وكتب أياكس في بيانه: "يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب... وافق أياكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو. مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو".

أما يونايتد، فكتب "توصل يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي".

وهذه أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الهولندية، بحسب الصحف المحلية، بعد انتقال فرنكي دي يونغ من أياكس أيضاً إلى برشلونة الإسباني مقابل 86 مليون يورو.

وأنتوني (22 عامًا) هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف بـ67 مليون يورو. كما وصل الى ملعب أولد ترافورد لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد الاسباني بأكثر من 80 مليون يورو، الظهير الايسر الهولندي تايريل مالاسيا (17 مليون يورو) من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد بعقد حرّ.

وكان أياكس رفض ثلاثة عروض من يونايتد الراغب بضمه، بتوصية من تن هاغ الذي أشرف عليه في العاصمة الهولندية.

وقد يخفّف قدوم أنتوني من تمسك يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل للمشاركة في دوري ابطال أوروبا، فيما يخوض "الشياطين الحمر" البطولة القارية الرديفة "يوروبا ليغ".

وُلد أنتوني في ساو باولو في 24 فبراير 2000، وانتقل إلى أياكس عام 2020.

خاض 82 مباراة مع أياكس سجل فيها 24 هدفاً، وأحرز لقب الدوري الهولندي مرتين في 2021 و2022 بالاضافة إلى الكأس المحلية في 2021.

سجّل هدفين وتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات دولية مع منتخب البرازيل الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر نهاية العام الجاري، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخير.

كشف أخيراً عن رغبته بالرحيل في ظل معارضة أياكس، برغم صفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري الهولندي "إيريديفيزيي".

