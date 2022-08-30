شكرا لقرائتكم خبر هل ينتزع الفتح نقاط الباطن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي مساء اليوم وعلى ملعب نادي الباطن عند الساعة 6:55 فريق الباطن بضيفه الفتح في مطلع مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء شعاره تعويض خسارة الجولة الأولى التي تعرض لها الفريقان في مستهل مباريات الموسم الجديد .

ويدخل المستضيف الباطن لقاء الليلة وسط ظروف صعبة على خلفية عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية ومنعه من تسجيل لاعبيه الأجانب باستثناء الثنائي المتبقي من الموسم الماضي الحارس الأورجوياني مارتن كمبانيا والمدافع البرازيلي ماوريسيو انطونيو، إضافة إلى الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام الشباب، وهو الأمر الذي سيجعل الألماني إلين هورفات في مأزق وحرج كبير، باللعب بالإمكانات المحلية المتاحة للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم.

وعلى الجانب الآخر يسعى اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح لاستغلال نقص مضيفه وتعويض خسارته أمام التعاون وحصد النقاط الثلاث في ظل التكامل العددي والعناصري الذي يعيشه الفريق ويتقدمهم الثنائي البيروفي كريستيان كويفا في صناعة اللعب والمهاجم اليكس فالير، والمغربي مراد باتنا والبرازيلي بيتروس‏، في حين سيعمل دونيس على الزج بفراس البريكان الذي شارك في الشوط الثاني بلقاء التعاون نظير تأخر انضمامه لتدريبات الفريق كما أفاد، في خط الهجوم للضغط على الباطن في ملعبه وتسجيل هدف مبكر يمكنه من انتزاع نتيجة المباراة، قبل مواجهة الهلال في الرابع من سبتمبر في الأحساء في مباراة مقدمة لأيام نتيجة ارتباط الضيوف بمباراة سوبر لوسيل.