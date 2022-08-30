ظهير البرتقالي يدافع عن ألوان العميد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق الاتحاد في الظفر بخدمات الظهير الأيسر بنادي الفيحاء، أحمد بامسعود، في ختام الميركاتو الصيفي الجاري.

وتمكن العميد من شراء عقد اللاعب مع البرتقالي، والذي كان يتبقى به موسم وحيد، ينتهي بنهاية الموسم الحالي. ووصل اللاعب إلى جدة مساء أمس، استعدادا للانتظام في مران الفريق الجماعي، لخوض مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

الظهير الأيسر صاحب الـ26 عاما، بدأ مسيرته الكروية في صفوف فريق الشباب بنادي الهلال، قبل أن ينضم للفيحاء في صيف 2017 على سبيل الإعارة، وبعدها بموسم وحيد قام الأخير بشرائه نهائيا.

وشارك بامسعود مع الفيحاء في 76 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر، وحصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي على حساب الهلال.

وخلال موسمه الأخير مع البرتقالي شارك في 32 مباراة في الدوري المحلي وكأس الملك، خرج فريقه بشباك نظيفة في 13 منها.

الميركاتو الصيفي من المقرر أن ينتهي بنهاية اليوم، وأبرم العميد خلاله ثلاث صفقات، بخلاف صفقة بامسعود، حيث انضم إليه أحمد شراحيلي من الشباب، وهي الصفقة التي تم حسمها من الشتاء الماضي، والمصري طارق حامد من الزمالك، والأنجولي هيلدر كوستا من ليدز الإنجليزي.