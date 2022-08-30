85 لاعبا في بطولة مكة للشطرنج

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وأقيمت البطولة بالنظام السويسري من سبع جولات بمشاركة 85 لاعبا من اللاعبين الدوليين والمحترفين والهواة، حيث حقق المركز الأول اللاعب الدولي سامح صادق من جمهورية مصر العربية، فيما حل في المركز الثاني بطل المملكة للشطرنج لعام 2022 عبدالله المطيري، وفي المركز الثالث اللاعب الدولي فهد التركي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج مساعد الزويهري أمس بطولة مكة للشطرنج التي نظمها النادي السعودي للشطرنج بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.وأقيمت البطولة بالنظام السويسري من سبع جولات بمشاركة 85 لاعبا من اللاعبين الدوليين والمحترفين والهواة، حيث حقق المركز الأول اللاعب الدولي سامح صادق من جمهورية مصر العربية، فيما حل في المركز الثاني بطل المملكة للشطرنج لعام 2022 عبدالله المطيري، وفي المركز الثالث اللاعب الدولي فهد التركي.

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