شكرا لقرائتكم خبر الهلال يواجه الفيحاء لرد اعتباره بعد خسارتي الكأس والدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجدد فريقا الهلال والفيحاء مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ9 مساء في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي ذكرى مؤلمة لأصحاب الأرض وأخرى مفرحة للضيوف، بعد أن خطفوا كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح في الموسم الماضي في اللقب التاريخي الأول لأبناء المجمعة.

ويمضي الهلال كعادته جادا نحو تحقيق اللقب التاسع عشر له لمواصلة الانفراد بالبطولات في كل مسمياتها بعد أن كسب الصاعد الخليج في الجولة الماضية بهدفين نظيفين وبمستوى مرض للجماهير الهلالية ولا سيما في الشوط الأول على الرغم من جملة الغيابات التي حلت بالفريق منذ الموسم الماضي الذي يقضي فيه المصابون مراحلهم العلاجية الأخيرة.

حصد الإنجازات الكروية

ويمر الهلال باستقرار تام في أجهزته الفنية تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي عرف كيف يوظف قدرات الفريق ويسخر طاقاته لحصد الإنجازات الكروية، كما هو الحال مع الفيحاء الذي يمر بنفس الحالة تحت إشراف مدربه الصربي فوك راشوفيتش الذي أدخل عناصر جديدة أجنبية على الفريق سعيا للحفاظ على الانتصارات البطولية والمعنوية أمام الهلال إلى جانب تحسين مركز الفريق في سلم الترتيب في موسم ثان على التوالي يقضيه في دوري المحترفين، وكان الفريق خسر مواجهته الأولى في الدوري على أرضه أمام ضمك بهدف وحيد لم يشفع له مستواه الفني المرتفع في أن يخطف نتيجة المباراة التي كانت في متناول اليد إلا أن إهدار الفرص أمام المرمى حالت دون ذلك. ويسعى الفريق الفيحاوي إلى الحفاظ على مكتسباته التي ختم بها موسمه الماضي أمام الهلال بالفوز عليه بهدف مدافعه سامي الخيبري في المجمعة قبل أن يتوج بطلا لكأس الملك أمام الهلال بالرياض.

الهلال ثالث الترتيب (مكرر) بـ 3 نقاط، والفيحاء في المركز الحادي عشر(مكرر) دون نقاط.

عقوبات قضية كنو

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، أصدر، أمس، قراراته بشأن عقوبات لجنة فض المنازعات، الموقعة على نادي الهلال ومحمد كنو، الذي وقع للهلال، بعد أن وقع للنصر.

وثبت المركز عقوبة إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، وكذلك عقوبة منع الهلال من التسجيل لفترتين متتاليتين، في حين خفف العقوبة المالية من 27 مليون ريال، إلى 20 مليونا و306 آلاف ريال.

وتنتهي عقوبة اللاعب في الـ 26 من أكتوبر ويمثل الفريق بعد انتهاء مشاركته في مونديال قطر 2022، حيث ستكون مشاركته في الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي ضد الباطن في 15 ديسمبر وقبل مواجهة الديربي (النصر) في الـ25 من ديسمبر من الشهر نفسه. وتضمنت العقوبة المالية الصادرة من قبل مركز التحكيم والمحددة بـ 20 مليون ريال، 7.5 ملايين ريال قيمة الشيك المقدم من نادي النصر، والـ12.5 عقوبة مالية على الهلال.

نقاط من المواجهة:

