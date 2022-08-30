9 بطولات عالمية احتضنتها عروس البحر الأحمر خلال عامين

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وحظت منطقة مكة بنصيب من الفعاليات والأحداث العالمية، حيث احتضنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطولة السعودية الدولية للجولف «المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة» للعام الرابع على التوالي، بمشاركة نخبة من نجوم رياضة الجولف العالميين.واختيرت محافظة جدة لتكون نقطة انطلاق رالي داكار 2020 بنسخته الـ42 والتي تعد أول نسخة تقام في القارة الآسيوية، إضافة إلى النسختين «43» 44» من رالي داكار، الرالي الأعرق والأكثر تحديا في عالم رياضة المحركات.
واحتضنت الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021» ، خلال المدة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021 بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، وبمشاركة 10 أندية تمثل قارات العالم السبع، يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة «الدولة المستضيفة» فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري «بطل آسيا»، وألبورغ الدنماركي «بطل أوروبا»، وجامعة سيدني الأسترالي «بطل أوقيانوسيا»، وكال هيت سان فرانسيسكو «بطل أمريكا الشمالية والكاريبي»، وبينيروس البرازيلي «بطل أمريكا الجنوبية والوسطى»، والزمالك المصري «بطل أفريقيا»، وبرشلونة الإسباني «بطل النسخة السابقة»، إضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني الذي شارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وحظي ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن باستضافة «مهرجان ولي العهد للهجن» في أربع نسخ، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، حيث نجح المهرجان في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وأسهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة، منها تسجيل أرقام قياسية عالمية، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم عام 2018م، وذلك بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بمشاركة 11186 مطية، تنافست في 787 شوطا.
- بطولة السعودية الدولية للجولف بمشاركة نخبة من نجوم رياضة الجولف العالميين.
- الجولة النسائية الأوروبية للجولف في نسختها الأولى
- سلسلة بطولات أرامكو للفرق.
- بطولة ركوب الأمواج بالشراع (كايت سيرف)، للمرة الأولى بالمملكة.
- اختيرت جدة لتكون نقطة انطلاق رالي داكار 2020 بنسخته الـ42 إضافة إلى النسختين «43» 44».
- بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021»، بمشاركة 10 أندية تمثل قارات العالم السبع.
- احتضنت بطولة «فورمولا 1» العالمية لسباق السيارات لمدة عشر سنوات ابتداء من 2021م.
- استضافة بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل «نزال البحر الأحمر».
- كأس السوبر الإسباني للموسم 2019م/2020م البطولة التي فاز بها نادي ريال مدريد.
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