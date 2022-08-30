شكرا لقرائتكم خبر الزعيم والرائد ينفردان بهويتهما التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة استباقية لخصخصة الأندية مستقبلا، يكاد ينفرد ناديا الهلال والرائد بين أندية دوري روشن السعودي بميزة سبقا أقرانهما من الأندية الأخرى بإطلاق هويتهما التجارية لاستخدامها في منتجاتهما وتنفيذ العمل الدعائي لها وتسويقها ومجاراة الأمور التجارية، حيث حمل الهلال هوية (موج) والرائد (تشالنج).

وسعى الناديان إلى إدراج هويتهما لدى الجهات المختصة للحفاظ على حقوقهما التجارية والمالية وتعزيز حصرية استخدام النصوص والرسومات والشعارات وقمصان كافة الفرق والألعاب والملفات والروابط والمقاطع الصوتية والمرئية الخاصة بالنادي والصادرة من المركز الإعلامي، ومنع استخدامها بشكل غير نظامي أو مصرح به دون أخذ الموافقة الرسمية من النادي.

وتعاقد نادي الهلال مع واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التصميمات والتي قامت بتوحيد شعار الزعيم مؤخرا.

فيما عمد نادي الرائد مع انطلاقة الموسم الرياضي الحالي إلى صناعة الملابس الرياضية وكافة تجهيزاتها محليا تحت شعار «صنع بالسعودية» انطلاقا من رؤية 2030 التي أطلقت قبل خمس سنوات، ويحتفظ كل ناد بكافة الحقوق القانونية والتي تكفلها له الجهات الرسمية.

ما تعني الهوية التجارية للنادي؟

