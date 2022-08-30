الزعيم والرائد ينفردان بهويتهما التجارية

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وسعى الناديان إلى إدراج هويتهما لدى الجهات المختصة للحفاظ على حقوقهما التجارية والمالية وتعزيز حصرية استخدام النصوص والرسومات والشعارات وقمصان كافة الفرق والألعاب والملفات والروابط والمقاطع الصوتية والمرئية الخاصة بالنادي والصادرة من المركز الإعلامي، ومنع استخدامها بشكل غير نظامي أو مصرح به دون أخذ الموافقة الرسمية من النادي.وتعاقد نادي الهلال مع واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التصميمات والتي قامت بتوحيد شعار الزعيم مؤخرا.
فيما عمد نادي الرائد مع انطلاقة الموسم الرياضي الحالي إلى صناعة الملابس الرياضية وكافة تجهيزاتها محليا تحت شعار «صنع بالسعودية» انطلاقا من رؤية 2030 التي أطلقت قبل خمس سنوات، ويحتفظ كل ناد بكافة الحقوق القانونية والتي تكفلها له الجهات الرسمية.
ما تعني الهوية التجارية للنادي؟
- الهوية ممثل مرئي للنشاط التجاري للنادي
- تعد الهوية علامة تجارية في وسائل الإعلام المطبوعة وعلى الإنترنت
- تعد واحدة من الركائز الأساسية لاستراتيجية النادي
- تعرف بانتماء النادي تجاريا بين منتجات أندية العالم
- تحفظها جماهير النادي في ذاكرتها لسنوات طويلة
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