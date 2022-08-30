سحر بوغبا الأسود يهدد فرنسا في كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعدت أزمة فضائح بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، التي أثارها شقيقه.

ونشر ماتياس بوغبا شقيق اللاعب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عدة فضائح لشقيقه، طالت إحداها زميله في منتخب فرنسا، كيليان مبابي.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مبابي وعائلته يتابعون من بعد أزمة بول بوغبا.

وأشارت إلى أنه حال تأكد مبابي بدليل قاطع ومصور، أن بوغبا لجأ للسحر الأسود لإلحاق الأذى به سيرفض كيليان اللعب بجوار نجم مانشستر يونايتد السابق في منتخب فرنسا.

ويتزامل مبابي مع بول بوغبا في منتخب فرنسا منذ ما يزيد عن 5 أعوام، حققا خلالها لقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021.

وتهز هذه الأزمة استقرار منتخب فرنسا قبل مشواره في مونديال قطر 2022 حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع تونس والدنمارك وأستراليا.

إلى ذلك دفع بول بوغبا 100 ألف يورو إلى مبتزيه كمقدم لـ13 مليون يورو يطالبونه بها، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وأعطى بوغبا، للمبتزين هذا المبلغ في مارس الماضي أثناء وجوده مع معسكر منتخب فرنسا حين توجه لزيارة أسرته في منطقة لاني سور مارن بضواحي باريس، لكنه سقط في فخ أعده له صديقان قديمان ووجد نفسه تحت تهديد السلاح من شخصين ملثمين. وطالب المبتزون بمبلغ 13 مليون يورو، منها 3 دفعات تسليم فوري، مقابل خدمات سابقة، وتحديدا «حماية» بوغبا وأسرته.

وأبلغ بطل العالم مع (البلوز) أجهزة الأمن بتعرضه للتهديد وتوقيع وثيقة يتعهد فيها بدفع المبلغ، ضمن فخ شارك فيه شقيقه الأكبر ماتياس، وفقا لما ذكرته إذاعة «فرانس إنفو».

وفتحت النيابة العامة منذ مطلع الشهر الحالي تحقيقا في واقعة بوغبا على خلفية حدوث محاولة ابتزاز من قبل عصابة إجرامية منظمة.