الأهلي يكتسح سيراميكا برباعية في ليلة وداع الحاوي (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزًا كبير، على نظيره سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة، في الجولة الـ34 والختامية للدوري المصري.

وسجل الأهلي الهدف الأول بتسديدة رائعة من أحمد سيد غريب، بعد تمريرة ساحرة من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 35، وقام مهاجم الأهلي الشاب بإهداء هدفه لوليد سليمان.

وتحصل أحمد سيد غريب على ركلة جزاء للأهلي، وعاد الحكم لتقنية الفيديو، ثم أشهر بطاقة حمراء لكوامي بونسو لاعب سيراميكا.

ثم إنبرى رامي ربيعة لركلة الجزاء، ونجح من خلالها في مضاعفة تقدم الأهلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبمهارة كبيرة، عزز لويس ميكيسوني تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ونجح رأفت خليل في تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بتصويبة أرضية رائعة بعد تمريرة مميزة من محمد محمود.

وبذلك أنهي الأهلي بطولة الدوري في المركز الثالث برصيد 70 نقطة خلف الزمالك المتوج باللقب، وبيراميدز، أصحاب الـ77 والـ71 نقطة على الترتيب.

وأهدى لاعبو الأهلي الأهداف لزميلهم وليد سليمان، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالبطولات مع القلعة الحمراء.

فيما توقف رصيد سيراميكا في المركز الثاني عشر، عند رصيد 37 نقطة.