شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز : لا أعلم شيئاً عن الرحيل من الأهلي ..و"التركيز" سر رباعية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي أنه لا يعلم شيئاً عن رحيله من القلعة الحمراء ، موضحاً أن أحداً من مسئولو النادي لم يتحدث معه في مسألة الرحيل مثلما قالت بعض التقارير الإعلامية على مدار الأيام الماضية.

وأوضح سواريز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مباراة سيراميكا اليوم بالدوري ، إنه مُستمر في عمله مع الأهلي لأن عقده مازال لم ينته مع القلعة الحمراء.

وقال سواريز : مباراة سيراميكا الأخيرة لي مع الأهلي؟ لماذا تقولون ذلك ..لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر ..أنها الأخيرة في الموسم الجاري وسنبدأ الأستعداد للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع سواريز: قدمنا مباراة جيدة أمام سيراميكا ونجحنا في الفوز برباعية نظيفة أمام خصم قوي وعنيد وتحقق هذا بفضل تركيز اللاعبين منذ البداية وتنفيذهم للتعليمات التي حددها الجهاز الفني.

وشدد المدرب البرتغالي على أن الأهلي قدم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية وهناك تحسّن واضح في الأداء الدفاعي ، مُشيراً إلى أن الغيابات الكثيرة التي عانى منها الأهلي مؤحراً للإصابة أو إراحة اللاعبين الأساسيين كان لها دور على النتائج في بعض المباريات وهذا أمر طبيعي.

وفاز الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز ، سجلها،أحمد سيد غريب ، رامي ربيعة ، لويس ميكيسوني ورأفت خليل.

نجح فريق الأهلي في إستعادة الأنتصارات في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من طلائع الجيش بهدف نظيف ، وقدم الأهلي عرضاً قوياً في مباراة سيراميكا ونجح في تحقيق فوز عريض في "ختام المسابقة" ، ورفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة لكنه أحتل المركز الثالث فيما تجمّد رصيد سيراميكا عند 37 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة.