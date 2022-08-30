شكرا لقرائتكم خبر عن ‏كريم فؤاد: نعد جماهير الأهلي باستعادة لقب الدوري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن جميع لاعبي الفريق كان طموحهم الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، مشددًا على أنهم جميعًا بذلوا كل ما لديهم ولم يقصروا في شيء، وأنهم يقدرون حزن الجماهير على ضياع اللقب، ويعدونهم باستعادته في الموسم المقبل.

وخلال تصريحاته عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، أشاد كريم فؤاد بتواجد جماهير الأهلي في المدرجات، مؤكدًا أنهم دائمًا خلف اللاعبين ويقدمون لهم كل الدعم، حتى في أسوأ الظروف.

وأضاف فؤاد أنه يشعر بسعادة كبيرة لتواجده داخل صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن الروح بين جميع اللاعبين رائعة والكل على قلب رجل واحد، كما أنه كان يعرف لاعبي الفريق قبل قدومه للنادي، لذلك لم يشعر بأنه لاعب جديد عندما انضم لصفوف الأهلي.

ووجه كريم فؤاد رسالة شكر لوليد سليمان نجم الأهلي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سوف يفتقدونه كثيرًا لأنه لاعب كبير وسند لجميع اللاعبين الشباب، وكان دائمًا ما يدعم الجميع، وشدد على أنه استفاد منه كثيرًا داخل الملعب وخارجه.‏