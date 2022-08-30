شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة سوريا في الجولة الثالثة لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبه تشكيل مباراة فريقه أمام منتخب سوريا المقرر لها التاسعة مساء اليوم أمام منتخب سوريا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر ، وجاء كالتالي :عبدالمنعم تامر و محمد نبيه و عبدالرحمن على و محمد سمير وعلى نوفل و يوسف اسلام و محمد السيد و على ايهاب و هشام مصطفي و احمد بستنجى و أيمن أمير.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزًا كبيرًا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز في اللقاء الأول أمام السعودية ، ليتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة سوريا.

أدى المنتخب مرانه في الايام الأخيرة بأحد الملاعب الفرعية بمدينة وهران استعدادا لمواجهة سوريا، واشتمل المران على تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسى في مباراة لبنان الأخيرة بقيادة محمد وهبة، بينما أدى باقي اللاعبين مرانا كاملا تحت إشراف مؤمن عبد الغفار المدرب العام، وعصام عبده المدرب المساعد، بينما أشرف على مران الحراس الكابتن يوسف طاهر مدرب حراس المرمى.