شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم علي الاسماعيلى بهدف شيكا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق طلائع الجيش فى التقدم علي الاسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق لاعبه عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 35، في المباراة التي تجمع الفريقين بختام منافسات الدوري العام.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي ..

فى حراسة المرمي.. عمر رضوان

فى خط الدفاع.. أحمد أيمن – محمد هاشم – عبد الله محمد – محمود البدري

فى خط الوسط.. عماد حمدي – عمر الوحش

أمامهم.. جان موريل – عبد الله السعيد – مروان حمدي

فى خط الهجوم.. حازم مرسي

ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كلا من "كمال السيد فى حراسة المرمي ومحمد إيهاب ومحمد بيومي وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمد زيدان ومحمود عبد الله وحسن صابر وخالد النبريصي".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي : حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: حسن مجدي – خالد سطوحي – مصطفى الزناري – محمد ناصف خط الوسط: علي حمدي – محمد جابر – عبد الرحمن شيكا خط الهجوم: علي الزاهدي – كازادي كاسينجو – أحمد سمير