شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء صحيحة وبطاقة حمراء الأبرز فى تحكيم لقاء الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * سيراميكا

المسابقة: الجولة 34 من الدورى المصرى

النتيجة: أربعة أهداف مقابل لا شيء لصالح الأهلى.

حكم الساحة: أحمد جمال

مساعد أول: رمضان هنداوى

مساعد ثان: تامر سمير

حكم رابع: محمد العتبانى

حكام ال VAR: السيد شعبان، عمرو عايد

فى مباراة من المباريات المتوسطة الصعوبة تحكيميا تمكن طاقم التحكيم من إدارة المباراة بشكل جيد وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى

الحالة الأولى: فى الدقيقة 62 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي أحمد غريب نتيجة الدفع من مدافع سيراميكا ويشهر البطاقة الصفراء، ويتدخل ال VAR باستدعاء الحكم بداعى وجود الفرصة المحققة ليشاهد الحكم الحالة ويعود بإشهار البطاقة الحمراء لمدافع سيراميكا والقرار يجب أن ينذر اللاعب فقط لوجود تنافس على الكرة من قبل المدافع ومحاولته التنافس على الكرة وليس لارتكاب الخطأ.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 71 يشير المساعد الأول باحتساب هدف فى حالة من الحالات الصعبة لصالح الأهلى ويقوم ال VAR بمراجعة الهدف ويؤكد على صحة قرار المساعد وبالتالى لا توجد مخالفة التسلل لحظة استلام الكرة من لاعب الأهلى

اللياقة البدنية: استغلال مثالى لجميع عناصر اللياقة البدنية على مدار شوطى اللقاء من تحمل سرعة وسرعة قصوى عند اللزوم وتواجد بالقرب من الحدث فى جميع الحالات داخل مناطق الجزاء.

الحكام المساعدون: أداء متميز طوال شوطى المباراة خاصة المساعد الأول فى قرار استمرار اللعب فى حالة هدف الأهلى.

ال VAR: تدخل فى حالة الفرصة المحققة والبطاقة الحمراء