شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود لتدريبات الزمالك يوم 3 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود إمام عاشور مدافع وسط الزمالك لتدريبات فريقه يوم 3 سبتمبر المقبل بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون الأساسيون بعد الحصول على لقب الدورى بشكل رسمي .

ويعيش إمام عاشور أفضل فتراته الكروية مع الفريق الأبيض بعدما ساهم بشكل مباشر فى تحقيق لقب الدورى وأحرز العديد من الأهداف الحاسمة والتى كان لها مفعول السحر فى حصد درع الدورى للعام الثانى على التوالى .

كان البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة لمدة 10 أيام على أن يعود جميع اللاعبين في الثالث من سبتمبر من أجل الإعداد للمباراة الهامة أمام الهلال السعودى على كأس لوسيل المقرر إقامته بقطر يوم 9 سبتمبر .

ويأمل فيريرا الحصول على اللقب من أجل مواصلة الإنتصارات وتحقيق الألقاب والتي بدأها بحصد لقب كأس مصر من العام الماضى بعد الفوز على الأهلى في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف .