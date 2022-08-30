شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاشم يتوج بجائزة أفضل لاعب فى الإسماعيلي هذا الموسم.. إنفوجرافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد محمد هاشم مدافع الإسماعيلي، جائزة لاعب الموسم الحالى بعد تألقه بشكل لافت للنظر خلال المسابقات المحلية.

ونال مدافع الإسماعيلي تلك الجائزة وذلك بعد تقييم رقمي لكل اللاعبين الذى شاركوا هذا الموسم وفى ظل منافسة قوية نظراً لتألق أكثر من لاعب ضمن صفوف الدراويش.

وشارك ” هاشم ” هذا الموسم خلال بطولات الدوري العام وكأس مصر وكأس رابطة الأندية، فى 37 مباراة بواقع 3097 دقيقة، سجل هدفًا وصنع مثله.

– الدوري العام .. لعب 30 مباراة بواقع 2452 دقيقة، سجل هدفًا وصنع مثله

– كأس مصر .. لعب مباراة بواقع 120 دقيقة

– كأس رابطة الأندية المحترفة .. لعب 6 مباريات بواقع 525 دقيقة

وكان حسني عبدربه مدير الكرة للإسماعيلي، قد حرص على إستحداث فكرة لاعب الشهر والموسم مؤخرًا وبشكل دوري سعياً لخلق مزيداً من التحفيز والإصرار لدى اللاعبين على التألق وتقديم المستوى المنتظر بقميص الدراويش، وذلك على غرار معظم الأندية بالدوريات العالمية الكبرى.

والجدير بالذكر أن أحمد مدبولي صانع ألعاب الدراويش، كان أول لاعب حصل على هذه الجائزة عن شهر مايو الماضي، بينما توج باهر المحمدي بلاعب شهر يوليو.