شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الأهلى و سيراميكا فى ختام مباريات الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلي نادي سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ،أحمد سيد غريب ، رامي ربيعة ، لويس ميكيسوني ورأفت خليل.

وقدم الأهلي عرضاً قوياً في مباراة سيراميكا ونجح في تحقيق فوز عريض في "ختام المسابقة" ويرفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة ويبقي في المركز الثالث فيما تجمّد رصيد سيراميكا عند 37 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير ، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف ، أحمد عبدالقادر، أحمد سيد عبدالنبي، محمد فخري، ميدو نبيل، لويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب.

فيما ضم تشكيل سيراميكا ، كلاً من : عامر عامر -خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن -محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم -شادي حسين وباسم مرسي .