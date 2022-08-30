شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر يتعرض لوعكة صحية ..ونور يقود الاتحاد السكندرى أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى فندق الإقامة بالمحلة بعد تعرضه لوعكة صحية حيث أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالاً هاتفياً بالمدرب للاطمئنان على حالته الصحية بعد التأكد من عدم قدرته على قيادة زعيم الثغر أمام المحلة.

ويقود محمد نور المدرب العام للاتحاد السكندرى سيد البلد أمام المحلة في المباراة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى كالتالى: وجاءت اختيارات الجهاز الفني للاعبين كما يلي: صبحي سليمان – فارس السيد – السيد سالم – محمود شبانه- كريم يحيى – نادر رمضان – محمود بسيونى - عبد الغني محمد – كريم ممدوح – كريم الديب - محمد مجدي – مورو ساليفو – مروان عطية – أحمد ميسي – احمد راشد – فوزي الحناوي – خالد الغندور – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن – صبرى رحيل – مروان النجار.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة، من الفوز فى 7 مباريات والتعادل في 14 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة، ويحتاج لنقطة وحيدة لضمان البقاء، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 برصيد 33 نقطة من 9 انتصارات و10 تعادلات و14 هزيمة.