شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم كيما أسوان بثنائية دون رد وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزا كبيرا على نادى كيما أسوان، بهدفين دون رد، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات حرس الحدود للموسم الجديد للدورى الممتاز.

وتعتبر مباراة كيما أسوان اللقاء الودى رقم 12 للحدود، حيث دخل الفريق الصاعد حديثا للدورى بقيادة مدربه أحمد أيوب، معسكرا مغلقا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى إطار استعداداته المكثفة لبدء مسابقة الموسم الجديد.

من ناحيته، تحدث أحمد أيوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن الفترة المتبقية لانطلاق الدوري الممتاز، وكيفية استغلالها لتجهيز الفريق الصاعد حديثا لدور الأضواء لأجواء المنافسة، قائلا: "سعيد بتواجدى مع الفريق، ونحن نستعد للدوري الممتاز، وبالتأكيد ستكون عودة قوية، بعد حصولنا على فترة إعداد كافية وطويلة، سنصنع خلالها فريقا متميزا".

وأضاف المدير الفني للحرس، "فترة الإعداد (الشهور الثلاثة) كافية للاختيارات الموفقة وتكوين فريق منسجم قادر على تقديم موسم قوى، بدأنا فترة الإعداد منذ شهر ونصف بتجميع اللاعبين وبث روح التفاؤل والحماس لديهم وأننا نستعد لموسم شاق ومرحله فنيه مختلفة".

وتابع أيوب "خلال 50 يوما من برنامج الإعداد قمنا بأداء أكثر من عشر (11 لقاء) ودي للوقوف على مستوى اللاعبين سواء القدامى أو الجدد الذين نقوم بتجربتهم، وإضافة إلى ذلك، أقمنا معسكرا مغلقا بعد أسبوع من أول تجمع للفريق، وقمنا بعمل معسكر آخر الأسبوع الماضي، ووصلنا الى شكل مرضي من تكوين الفريق وان كان امامنا فرصه لمده 50 يوما أخرى لانطلاق الدوري الممتاز(16 أكتوبر المقبل)، سنجتهد بقوة لتقديم فريق يليق باسم نادى حرس الحدود العريق".