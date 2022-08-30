شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة سموحة وفاركو بالدورى.. وشاهندا تخطف الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مباراة سموحة وفاركو التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى ختام مشوار الفريقين بالدورى المصرى هذا الموسم.

وخطفت شاهندا المغربى الأضواء خلال اللقاء بعدما تعرضت لأكثر من اختبار، حيث طالب لاعبو فاركو بركلة جزاء فى الدقيقة 65 بعد تدخل عمر صلاح حارس سموحة مع مهاجم فاركو، إلا أن شاهندا أمرت باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة.

وفى الدقيقة 81 سجل سموحة هدفا فى مرمى فاركو عن طريق رجب نبيل، إلا أن شاهندا المغربى ألغت الهدف بعد تدخل مصطفى الخواجة لاعب سموحة مع حارس فاركو، إلا أن تقنية الفيديو أعادت شاهندا بالعودة لمشاهدة اللقطة مرة أخرى، وعادت لتؤكد قرارها بإلغاء الهدف، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 47 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما ظل فريق فاركو فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 34 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.