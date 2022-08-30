شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع البنك الأهلى 1/1 فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبى مع نظيره البنك الأهلى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، افتتح التسجيل للبنك كريم بامبو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل مصطفى شلبي للفريق البترولى في الدقيقة 86.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: أحمد صبحي،الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد دبش – أحمد العش – عاصم صلاح،الوسط: محمد فتحي – محمد أحمد "لعبة"،الهجوم: كريم بامبو – محمد بسيوني – إسحاق يعقوبو، أمامهم: أسامة فيصل.

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي: الحارس: عبد العزيز البلعوطي،الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – هشام عادل –،الوسط: – محمد حامد - أحمد العجوز – زياد كمال – علي فوزي،الهجوم: مصطفى شكشك – جون إيبوكا – مصطفى شلبي.

بهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة، جمعها من 34 مباراة خاضها ، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.

وفى المقابل وصل رصيد إنبى عند النقطة 39 فى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام بعدما لعب 34 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 15 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 39.