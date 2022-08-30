شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية، اعتماد نتيجة انتخابات النادي المصري، التي أقيمت أمس بمقر النادي الاجتماعي بالضواحي، وأسفرت عن فوز مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بالتزكية بعد حصولهم على أغلبية أصوات الحضور.

وأرسلن اللجنة الأولمبية خطابا رسميا إلى النادي المصري تؤكد من خلاله اعتماد نتيجة الانتخابات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة النادي المصري الجديد كالتالي:

كامل أبو علي "الرئيس"

رجب عبد القادر "نائب"

الحسيني أبو قمر "نائب"

محمد الفقي "أمين صندوق"

العضوية فوق السن :

ياسر سالم، عماد البرشة، ياسر يحيى علي، أبو العزايم سلامة، أحمد عصام شعبان.

العضوية تحت السن :

محمد موسى، أحمد الطحان.

واعتمدت أمس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المصري، فوز المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة بالتزكية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 ، ولائحة النظام الأساسي للنادي المصري المعتمدة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 76 لسنة 2017 بعد عرض الأسماء على اجتماع الجمعية العمومية للنادي لاعتماد فوز المرشحين بالتزكية.