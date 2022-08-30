ماذا يقول نص القانون.. لماذا تم طرد لاعب سيراميكا بعد ركلة جزاء الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الأهلي فوزًا سهلًا أمام نظيره سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في ختام مباريات الدوري المصري لموسم 2021-2022، ليحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 70 نقطة، خلف الزمالك المتوج باللقب، وبيراميدز الذي احتل المركز الثاني.

وحصل مهاجم الأهلي الشاب، أحمد سيد غريب على ركلة جزاء، بعدما تم دفعه من قبل كوامي بونسو، الذي أشهر الحكم أحمد جمال في وجهه بطاقة صفراء، قبل أن يستدعيه حكم الفيديو سيد شعبان، ليقرر بعدها إلغاء البطاثة الصفراء، وإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب سيراميكا.

وكانت تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للعقوبة الثلاثية، قد نصت على عدم طرد اللاعب الذي يتسبب في ركلة جزاء، مع الاكتفاء بالبطاقة الصفراء فقط.

لكن وفقًا لما أعلنته "فيفا" في مايو عام 2016، فإن هناك استثناءات للعقوبة الثلاثية، أولها منع هدف محقق عن طريق لمس الكرة باليد.

والاستثناء الآخر، هو الذي حدث في مخالفة لاعب سيراميكا مع مهاجم الأهلي، وهي التدخل القاسي والمتعد لمنع اللاعب من التسجيل.

ويقر القانون بالآتي:

العقوبة الثلاثية، إذا كان المهاجم في وضعية محققة لتسجيل هدف وحدث احتكاك معه، فلا يتم طرد المدافع، حيث يتم احتساب ركلة جزاء، وبطاقة صفراء فقط.

أما إذا أوقف اللاعب الكرة بيده، أو تدخل بشكل قاسِ أو متعمد على المهاجم، فيتم طرده مباشرة.

ويجب مراعاة بضعة نقاط حتى يطبق هذا القانون وهي:

1- المسافة بين المخالفة والمرمى.

2- الاتجاه العام للعب والواقعة.

3- احتمالية الاحتفاظ بالكرة أو السيطرة عليها.

4- موقع وعدد المدافعين.