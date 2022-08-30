مصدر لمصراوي: النني مصاب في العضلة الخلفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي

كشف مصدر مقرب من محمد النني لاعب نادي أرسنال، عن طبيعة إصابة اللاعب، مؤكدا على انتظار الجهاز الفني لأرسنال نتائج الفحوصات الطبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إصابة محمد النني جاءت في العضلة الخلفية".

وأكمل المصدر: "مدة غياب النني عن الملاعب لم تتحدد بعد، والجميع في النادي في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي قام بها اللاعب".

يذكر أن صحيفة "ذا أثليتيك" أشارت أن الإصابة ستتسبب، في غياب النني عن الملاعب لفترة طويلة.

وقد يضطر أرسنال لضم لاعب وسط جديد في الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض النجم المصري، خاصة في ظل غياب الغاني توماس بارتي بسبب مشكلة عضلية.

وتبدو مهمة النادي اللندني صعبة، حيث أن الميركاتو الصيفي سينتهي يوم 1 سبتمبر المقبل، أي بعد يومين فقط.

وكانت مباراة فولهام أول مباراة يخوضها النني هذا الموسم مع أرسنال، حيث لعب أساسيا وخاض الـ90 دقيقة كاملة.