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والد زيزو يكشف عن عروض رحيل اللاعب.. وجلسة الحسم مع الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد مصطفى سيد زيزو والد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك على رفض استخدام الشرط الجزائي في عقد اللاعب من أجل رحيله عن القلعة البيضاء.

ويوجد شرط جزائي في عقد زيزو مع الزمالك يصل إلى 2 مليون دولار، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي حتى 2024.

وقال والد زيزو في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "نسبة بقاء نجلي في الزمالك تتعدى 70 أو 75%، فهي الرغبة الأولى بالنسبة له".

وأضاف: "نرفض استغلال الشرط الجزائي من أجل رحيل زيزو وذلك حرصا على مصلحة الزمالك واحتراما للنادي".

وأكمل: "لدينا 3 عروض لضم زيزو ومن بينها نانت الفرنسي، ولكن المشكلة الوحيدة أن هذه الأندية ترغب في تفعيل الشرط الجزائي ونحن لا نريد ذلك، والقصة ليست مادية بالنسبة لنا".

وكشف مصطفى سيد زيزو عن جلسة مرتقبة مع مسؤولي الزمالك لحسم هذا الأمر، قائلًا: "سنعقد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال يومين لحسم كل شيء فيما يخص مستقبل زيزو".

ويعتلي أحمد سيد زيزو قائمة هدافي برصيد 19 هدفا وذلك قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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