الأهلي ينهي الدوري بفوز مدوي على سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الأهلي فوزًا مستحقًا أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة، في الجولة الـ34 والختامية للدوري المصري، لينهي الأهلي بطولة الدوري في المركز الثالث برصيد 70 نقطة خلف الزمالك المتوج باللقب، وبيراميدز، أصحاب الـ77 والـ71 نقطة على الترتيب.

فيما توقف رصيد سيراميكا في المركز الثاني عشر، عند رصيد 37 نقطة.

أحداث المباراة

مرر محمد أشرف كرة خطيرة لأحمد سيد غريب في الدقيقة التاسعة، لكن الأخير فشل في الاستلام ليمسكها حارس سيراميكا عامر عامر.

وسجل الأهلي الهدف الأول بتسديدة رائعة من أحمد سيد غريب، بعد تمريرة ساحرة من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 35، وقام مهاجم الأهلي الشاب بإهداء هدفه لوليد سليمان.

وقبيل انتهاء الشوط الأول، حاول باسم مرسي تعديل النتيجة لسيراميكا برأسية قوية، لكنها كانت بعيدة عن مرمى مصطفى شوبير.

وتحصل أحمد سيد غريب على ركلة جزاء للأهلي، وعاد الحكم لتقنية الفيديو، ثم أشهر بطاقة حمراء لكوامي بونسو لاعب سيراميكا.

ثم إنبرى رامي ربيعة لركلة الجزاء، ونجح من خلالها في مضاعفة تقدم الأهلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبمهارة كبيرة، عزز لويس ميكيسوني تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وأهدر ميكي هدف رابع للأهلي بعد انفراده بالحارس عامر عامر، الذي حول تسديدة الموزمبيقي لركلة ركنية.

ونجح رأفت خليل في تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بتصويبة أرضية رائعة بعد تمريرة مميزة من محمد محمود.

وقبيل نهاية اللقاء، كاد شريف دابو أن يسجل هدف لسيراميكا كليوباترا، لكنها مرت بجوار الحارس البديل، حمزة علاء.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالنبي، ميدو نبيل، محمد فخري.خط الهجوم: لويس ميكيسوني، أحمد عبدالقادر، أحمد سيد غريب.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من:" محمد محمود، حمزة علاء، رأفت خليل، زياد طارق، محمد حمدي، محمد أحمد شرقية، علي عمرو".

فيما اختار أحمد سامي مدرب سيراميكا تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - مصعب البطاط - احمد محسن.

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي.