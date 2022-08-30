شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الدراويش.. عودة الوحش و حازم مرسي يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة خالد القماش، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة طلائع الجيش فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم – الثلاثاء – فى ختام منافسات الدوري العام. وشهد التشكيل عودة عمر رضوان وعمر الوحش وعماد حمدي بالإضافة إلى الاعتماد على الوجوه الشابة وهم عبد الله محمد وعبد الله السعيد. وجاء التشكيل على النحو التالي .. فى حراسة المرمي .. عمر رضوان فى خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – عبد الله محمد – محمود البدري فى خط الوسط .. عماد حمدي – عمر الوحش أمامهم .. جان موريل – عبد الله السعيد – مروان حمدي فى خط الهجوم .. حازم مرسي ويجلس على دكة بدلاء الدراويش .. كمال السيد فى حراسة المرمي ومحمد إيهاب ومحمد بيومي وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمد زيدان ومحمود عبد الله وحسن صابر وخالد النبريصي.