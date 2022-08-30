شكرا لقرائتكم خبر عن العمرة سبب غياب الهانى سليمان عن مواجهة سموحة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة، عن سبب غيابه عن مباراة فريقه أمام فاركو في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

وقال الهانى سليمان فى تصريحات خاصة، أن سبب عدم تواجده فى مباراة فاركو هو السفر إلى السعودية من أجل عمل عمرة، بعد الاستئذان من عبد الحميد بسيونى للغياب عن مباراة فاركو.

وحصل الهانى سليمان على إجازة من الجهاز الفنى لقضاء العمرة بعد انتهاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم.

ويدخل فريق سموحة مباراة اليوم فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة من 33 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 14 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.